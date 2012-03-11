Веб-сайт на ASP.NET MVC 3

Добрый день, нужно создание сайта с нуля, дизайн + верстка (Кроссбраузерная, ориентировка на новые версии), натянуть на Joomla. Сайт ориентирован на недвижимость, функционал простой, поиск недвижимости, выбор кол-во комнат, ванн, цена и т.п. Базовый функционал ...
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Требуется веб сайт
1) написанный на ASP.NET MVC 3 (Razor+C#), SQL server 2008 R2
2) требуется программист со своим дизайнером
3) желательно программист с Москвы или МО
4) наличие портфолио обязательно
Сайт - это мини доска объявления , с 2-мя списками каталогами (с фильтрами)
кабинетом пользователя и кабенетом владельцев объявлений. Кроме того необходима система выделения и поднятия объявлений через платежного оператора.
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