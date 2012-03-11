Сайт на основе яндекс.карт

Здравствуйте уважаемые разработчики! Если У вас есть отрицательные отзывы и отсутствует портфолио просьба далее не читать и не публиковать свою заявку. Если Вы не относитесь к категории, которую описал выше, далее текст для вас. Необходимо выполнить проект, установить ...