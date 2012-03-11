Сайт на основе яндекс.карт

Здравствуйте уважаемые разработчики! Если У вас есть отрицательные отзывы и отсутствует портфолио просьба далее не читать и не публиковать свою заявку. Если Вы не относитесь к категории, которую описал выше, далее текст для вас. Необходимо выполнить проект, установить ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен сайт аналог moskva.nasutki.com/map но с более качественным функционалом.
Основные функции – размещение объявлений на сайте, установка меток на карте, поиск объявлений по заданным критериям.
Для работы есть полное техзадание с описанием всех необходимых функций.
Ищу профессионала, желательно с опытом работы с яндекс.картами и кратчайшим сроком полной разработки сайта.
Пишите цены, сроки и желательно примеры.
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