Сайт по прокату автомобилей

Учебный сайт с программами-тренажерами с поминутной оплатой Многостраничный, 2-3 язычный Библиотека, форум, регистрация, личный кабинет, ... Интернет-магазин Постоянная разработка новых и модернизация работающих программ-тренажеров Помощь в организации он-лайн обучения (подбор платформы, программ, ...) Начиная от консультирования заказчика-чайника, разработки ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Конкурс на разработку сайта.
Тематика: прокат автомобилей.
Дизайн: минимализм, модерн, в светлых тонах.
Разделы сайта:
1. Online бронирование
2. Условия проката
3. Выбор города
4. Парк автомобилей
5. Услуги
6. Вопрос-ответ, FAQ
Простая база на MySql, со справочником автомобилей и городов
Результат: готовый к работе сайт.
Стоимость: 27000 руб.
Срок: 12 дней.
Оплата: по 1/3 каждые 4 дня.
Требуется последующее продвижение сайта в поисковиках.
Заявки без портфолио не принимаю.
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