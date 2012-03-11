Сайт по прокату автомобилей

Простейший интернет магазин. Минимум дизайна. Функции администратора: добавлять, редактировать и удалять товары. Сайт нужен больше как реклама нежели как магазин Аналоги: http://catalog.onliner.by/ http://www.quebec-import.com/ (этот больше всего нравится, но там надо залогиниться, прежде чем просматривать страницы) Прошу указать предложение по стоимости и ...