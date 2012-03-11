Сайт для салона красоты

$1000
Сайты «под ключ»Закрыт23 заявки282 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужен сайта под ключь для салона красоты, с элементами flash и 3d фото тура. Тз и примеры есть.

При заинтересованности пишите в личку!

12 лет назад
milaraiba
Валерий 
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
8 дней назад
  • Похожие заказы

  • Учебный сайт с приложениями

    Учебный сайт с программами-тренажерами с поминутной оплатой Многостраничный, 2-3 язычный Библиотека, форум, регистрация, личный кабинет, ... Интернет-магазин Постоянная разработка новых и модернизация работающих программ-тренажеров Помощь в организации он-лайн обучения (подбор платформы, программ, ...) Начиная от консультирования заказчика-чайника, разработки ...

    Сайты «под ключ»11 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Многоязычный портал о путешествиях

    Требуется сделать многоязычный портал на указанную тематику. Уровень не ниже - tripadvisor . ru[и другие домены для выбора языка] Технические требования: 1) сайт, почти как пример, состоящий из трех частей: а) Отзывы, б) поиск, в) база данных ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сайт знакомств на любой CMS

    Сделать сайт знакомств на любой кмс или с помощью модулей + дописать не сколько необычных функций + натянуть шаблон. С вас примеры кмс (модулей), сроки цены

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создать Интернет-магазин нумизматики

    Нужно разработать интернет-магазин , простенький дизайн, малофункциональный с админкой (функцией добавления фоток, корзина, рассылка, простое редактирование) Цена - 5000р. Сроки ваши. примеры желаемного сайта могу скинуть в личку возможно дальнейшая раскрутка сайта вот примерная хотелка coinsmarket.ru shopcoins.ru coinsmoscow.ru/ www.raznye-monety.ru/

    Сайты «под ключ»19 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен сайт

    Простейший интернет магазин. Минимум дизайна. Функции администратора: добавлять, редактировать и удалять товары. Сайт нужен больше как реклама нежели как магазин Аналоги: http://catalog.onliner.by/ http://www.quebec-import.com/ (этот больше всего нравится, но там надо залогиниться, прежде чем просматривать страницы) Прошу указать предложение по стоимости и ...

    Сайты «под ключ»29 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт на WordPress

    Добрый день, коллеги. Нужно сделать сайт на WordPress - каталог заведений города с подробной информацией по каждому заведению. WordPress выбран, потому что многие нужные нам функции там уже есть. Шаблон в HTML у нас есть - его ...

    WordPressСайт на WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад