Учебный сайт с приложениями

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок227 просмотров
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Учебный сайт с программами-тренажерами с поминутной оплатой

Многостраничный, 2-3 язычный

Библиотека, форум, регистрация, личный кабинет, ...

Интернет-магазин

Постоянная разработка новых и модернизация работающих программ-тренажеров

Помощь в организации он-лайн обучения (подбор платформы, программ, ...)

Начиная от консультирования заказчика-чайника, разработки ТЗ и сайта,

до продвижения, администрирования, тех.поддержки.

Работа по договору

Разработка и оплата поэтапные

11 лет назад
prototip-2
69 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
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