Сайт знакомств на любой CMS

Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок189 просмотров
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Сделать сайт знакомств на любой кмс или с помощью модулей + дописать не сколько необычных функций + натянуть шаблон.

С вас примеры кмс (модулей), сроки цены

12 лет назад
ShaidullinEduard
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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