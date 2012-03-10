Сайт знакомств на любой CMS

Нужен сайт на джумле. Требования: 1. Отличное знание Joomla 2. Обязательно! Возможность общения по скайпу голосом 3. Срок 1 неделя с учетом доработок.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать сайт знакомств на любой кмс или с помощью модулей + дописать не сколько необычных функций + натянуть шаблон.
С вас примеры кмс (модулей), сроки цены
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