Сайт грузоперевозок

Давно занимаюсь грузоперевозками, но век интернета диктует свои правила, появилась необходимость собственного сайта. Казалось бы для любого специалиста в этом я самый сладкий клиент, а именно потому, что немного далек от интернета, но вэтом то и подвох! Я сам не знал чего хочу и работа со мной оказалась не самой легкой! Мне безумно повезло, что я нашел Серафиму, профессионализм и порядочность, точность и пунктуальность ее качества, которые я так ценю, но самое главное, что она понимала меня с полуслова, помогла и посоветовала и смогла достать идею из моей головы! В итоге увидев результат я был в шоке: Это именно то, что я и хотел! Спасибо огромное! Всем советую, не пожалеете!!!