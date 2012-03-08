создать несколько сайтов для различных брендов одного производителя продуктов питания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Жду
1) Предложение цены
2) Тех. решения на чём делать.
Разработать интернет-магазин
Интернет-магазин подарков-сувениров
Особенности: разработка системы обработки скидочных купонв с сайтов типа (biglion.ru, groupon.ru...) Интеграция с курьерской службой axiomus.ru
Интернет-магазин должен содержать все обычные функции интернет-магазина. Original-presents.ru – текущий интернет-магазин.
1) должен существовать модуль, где будут создаваться различные акции. Акция – предоставление скидки на один или группу товаров от 0% до 100%. Акция имеет начальную дату и конечную. Также 1-2 фотографии.
При добавлении товара в корзину (или в другой момент) покупатель должен иметь возможность выбрать акцию. После выбора акции у него должно появиться одно или два поля (это должно настраиваться в момент создания акции) для ввода номера купона и кода его гашения. Должна быть возможность настраивать формат поля (т.е. Какой длины, допустимые значения, формат). Здесь пользователь должен иметь возможность просмотреть эти фотографии. Под полем ввод купона – ссылка на фото (там будет нарисовано, где найти номер купона).
После ввода значений стоимость товара изменяется в зависимости от акции.
Фактической проверкой введенных значений будет заниматься менеджер интернет-магазина.
2) После добавления всех товаров в корзину и первичного оформления заказа (ввода всех скидочных купонов) покупатель переходит в форму выбора варианта доставки. Самовывоз – бесплатно, почтой России – с автоматическим просчетом стоимости доставки + наценка, курьерская доставка по москве, питеру ( 2 разных пункта) фиксированная стоимость, доставка с использованием ТК в разные города (фиксированная стоимость).
Кроме варианта самовывоза при выборе любого другого должны открываться дополнительные поля для ввода (например: для курьерской доставки – время и дата и т.п. – все эти данные берутся из полей, которые необходимо заполнить в службе доставки Аксиомус для выполнения заказа).
На последнем этапе оформления заказа происходит выбор варианта оплаты заказа – наличные, кредитка, электронные валюты, наложенный платеж ( только для Почты России при не превышении стоимости заказа 3000р. – должно настраиваться из админки).
После ручной проверки заказа менеджером интернет-магазина он должен иметь возможность отправить заказ в курьерскую службу и получить ответ от КС.
Периодически нужно запрашивать статус заказа в КС
Сайт 2
Выбор открытки
Интернет-магазин
0) выбор получателя ( все данные)
1) выбор открытки
2) выбор текста из шаблона
3) ввод своего текста
4) ввод скидочного купона по акции (см. Выше весь механизм такой же)
5) вопрос про доп. Заказ ( т.е. Добавить еще открытку в корзину, возможность скопировать адрес из любого прошлого заказа)
5) выбор варианта доставки ( кс:москва, питер с запросом адреса для доставки, самовывоз, почта, заказное письмо без возможности выбора адреса)
6) оплата (если. К Оплате 0, то что-то особеннное (или пропустить шаг или просто "подтвердить заказ").
В административной панели должен быть реализован поиск заказа по всем полям (фио, адрес, номер заказа, номер скидочного купона, элетронная доставка).
Должен генерироваться pdf файл доступный для скачивания в личном кабинете пользователя с открыткой и текстом.
Должен быть механиз массовой рассылки пользователям купона на скидку индивидуального (кода). Т.е. Нажал кнопку осуществилась рассылка с персональным кодом, которым можно воспользоваться. Коды должны генерироваться автоматически.
нужно иметь возможность экспортировать все заказы или по одному в excel файл.
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