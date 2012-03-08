Скопировать интернет-магазин

Добрый день уважаемые фрилансеры. Хочу заказать сайт на подобии http://avtopartizan.ru/ Желательно что бы он тоже был на joomla. Сайт мне уже разрабатывали, но не смогли доделать, мой сайт http://reftorg.com.ua Ищу специалистов которые помогут реализовать задуманное в полной мере, за ...