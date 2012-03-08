Нужно сделать сайт польской фирмы на Украине занимающеюся тем самы что и этот сайт (http://eksbud.com.ua/). Сайт может быть похожим этому.Только для серьезных и ответственных исполнителей.Оставляйте заявки с указанием времени и стоимости.Оплата после 100% сделанной работы.
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Создать сайт по продаже холстов(картин) под ключ
имеется 60 картин маслом. соотв нужен шаблонный дизайн + сайт - галлерея, форма заказа.
конечный резльт - сайт визитка по продаже картин.
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