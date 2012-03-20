Полное копирование сайта

создать несколько сайтов для различных брендов одного производителя продуктов питания.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно полностью скопировать дизайн сайта... для целостности также скопировать все страницы... вообщем задача состоит в полном копировании сайта... контент на страницах будет изменяться позже... прикрутить все это к более менее понятной CMS, залить на сервер... сделать также форму обратной связи, вызова замерщика и форму рассчета стоимости... неплохо бы было задно переделать логотип... сроки на все дней 5... сайт pro - ceiling . ru (везде стоят пробелы)... бюджет небольшой, просьба не заряжать...
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