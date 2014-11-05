strominov_vitaly

Виталий strominov_vitaly

 
41 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
нет выплат фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
4
безопасных платежей

  • Доработка и перенос сайтов на ModX

    Добрый день! Необходимо немного доработать один сайт на ModX и перенести два моих же сайта на другие домены. Но перенести с максимально не похожим на оригинал кодом. Делается это для другого региона. ...

    MODX
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка сайта одностраничника

    Добрый день! необходима верстка одностраничника. Ниже по пунктам набросал основные моменты. 1. С точным соблюдением всех деталей в шаблоне (отступы, шрифты, их размеры и других элементов) 2. Необходима верстка полностью валидная. Также нужен ...

    CSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тексты для одностраничника

    Разработать продающие тексты для сайта одностраничника. Тематика мобильный 3g, 4g и спутниковый интернет. Все задание отправил на электронную почту.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тексты для Landing Page

    Добрый день! необходимы тексты для сайта одностаничника на тему 3g, 4g, yota и спутникового интернета. Сайт будет продвигаться по запросам "подключить интернет" или "подключение интернета". Поэтому необходимы ключи в разных склонениях и иногда ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Дизайн и вертска Landing Page

    Необходим дизайн и вертска лэндинга + наполение текста. С правильным расположением продающих элементов на странице и подбором подходящих изображений из фотостоков (их оплачу отдельно). Структура лэндинга: - Меняющиеся слайды ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Отредактировать изображение (в Photoshop или illustrator)

    Добрый день! Необходимо создать картинку в двух разных вариантах на основе уже имеющейся. Для начала выполнить задание под номером один, за него сразу после выполнения произведу оплату. Задание номер два немного сложнее, ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Логотип для сайта видеонаблюдения

    $50

    Добрый день! необходим логотип для сайта видеонаблюдения. домен videonabludenie-spb.ru Логотип должен быть на белом фоне... Должна присутствовать какая нибудь картинка по теме. Желательно поиграть с приставками спб.ру или же Ваши варианты. Размер картинки должен ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Имитация помех аналогового телевизора в Photoshop

    Добрый день! интересует слой для фотошопа имитации помех с эфирного сигнала... есть на сайте изображение, хочу поставить другое, но пока ее еще не выбрал, поэтому нужно создать слой, чтобы в дальнейшем просто наложить на нее ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO. Составить анкоры для Sape.

    Добрый день! Необходимы анкоры для продвижения в сапе. Несколько сайтов, соответственно несколько тематик. Анкоры должны быть человекочитабельными и естественными. Как с чистым вхождением так и разбавленные. Длинна анкора от 20 до 80 в равных пропорциях. ...

    Поисковые системы (SEO)3 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Удаление вирусов на сайте

    Добрый день! Где то год назад создавался сайт под modx, но так и не было времени его запустить... Сейчас же сунулся, он заблокирован хостингом, т.к. вирусы... Восстановил копию от кого то числа где вроде их ...

    MODX
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Движок DLE. Небольшая доработка.

    Добрый день! Есть сайт hd - antenna . ru. Нужно сделать следующее: 1. Вывод последних добавленных статей в левый столбец снизу. Сейчас выводятся статьи по рейтингу. Формат вывода оставить как есть. 2. Вывод ...

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Мобильный интернет. 3g/4g. Yota

    Добрый день! Необходим текст для заполнения сайта. По каждому разделу нужно краткое и подробное описание. Сроки один день. Мобильный интернет 3G, 4G. Чтобы было понятнее, текст для этой страницы. hd - antenna ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Копирайт 18 тыс. символов. Слаботочка.

    Добрый день! Нужен копирайт нижеуказанных тем. Занимаемся установкой этих систем за городом и в городе, поэтому тексты близкие к нашему роду деятельности. По каждой теме 3 текста по 2000 символов. Тексты будут размещены на разных ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Удалить вирусы с сайтов

    На всех сайтах поисковиками определяется вредоносный код... необходимо просканировать и почистить... на хостинге имеется 4 сайта... список отправлю в личку...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание базы телефонных номеров из интернета

    Есть несколько профильных сайтов из которых нужно создать телефонную базу данных... всего нужно пройтись по двум ресурсам... все телефоны в базе должны быть формата +7xxxxxxxxxx, т.е. если телефон указан 8-921-123-45-67, то его нужно в базу ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Создание базы телефонов и e-mail из интернета.

    1. Есть определенный ресурс в интернете, на котором вывешена информация по разным компаниям. Со ссылками на их сайты и телефонами. Необходимо из этих данных создать базу. База будет вестись в таблице Excell. Необходмо по каждой ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Копирайт и рерайт. Сроки 1-2 дня.

    Для сайта о спутниковом интернете нужен рерайт и копирайт некоторых новостей, а также необходимо наполнить несколько недостающих разделов... рерайт около 700 символов http://tele-satinfo.ru/index.php?id=6030 http://www.telemultimedia.ru/news.php?id=3234 ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Логотип новостного портала

    $50

    Необходимо придумать подходящий логотип для сайта новостного портала. сайт allnewtoday.ru . Оригинал логотипа для этого шаблона прикрепляю. То, что получилось видно на сайте... )) вроде на основе этого шаблона, но что то не то... логотип ...

    Логотипы и Знаки27 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внутренняя оптимизация и семантическое ядро сайта

    Необходимо произвести внутреннюю оптимизацию сайта. Сайт sat-internet.ru , регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. Грамотно оформить ключевые слова для продвигаемых страниц, все необходимые мета-теги. Глянуть, какие ошибки можно исправить в коде, шаблоне. В приоритете пока 3 ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров

joom-master
Станислав 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$40
10 баллов
10 лет назад
Верстка сайта одностраничника
CSS
Виталий, хороший заказчик, так и человек в общении. Все вопросы по существу, разбирается в верстке, и знает что и как должно быть, приятно иметь с таким человеком дело. Оплатил с хорошим бонусом. Сотрудничеством остался доволен, надеюсь в дальнейшем продолжим сотрудничество.
Станислав, сделал качественную верстку с эффектной анимацией разных элементов... Понравилась как сама работа в целом, так и общение... Будем продолжать работать и дальше... Рекомендую.
Ответный отзыв
content-pro
Артемий 
33 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Тексты для Landing Page
Отличный заказчик. Очень рекомендую!
Приятный в общении фрилансер. С заданием справился на отлично, а также дал хорошие рекомендации насчет всего лэндинга в целом. Рекомендую.
Ответный отзыв
texty_pro
40 лет
12 лет в сервисе
Была
месяц назад
$45
10 баллов
10 лет назад
Тексты для одностраничника
Виталию спасибо за хороший отзыв и терпение. Всем фрилансерам как клиента рекомендую.
Алеся отлично справилась с задание. Тексты легко читаются, а материал был сделан раньше оговоренных сроков. Рекомендую.
Ответный отзыв
PixelMaks
Максим 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
36 отзывов(-4)
$50
10 баллов
10 лет назад
Дизайн и вертска Landing Page
Виталий очень приятный заказчик. Чёткая постановка задачи. Оплата моментальная. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Максим сделал необычный, интересный дизайн лэндинга. Предоставил эскиз в оговоренные сроки. Рекомендую к сотрудничеству. Спасибо!
Ответный отзыв
MichaelRybchenko
Михаил 
30 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Логотип для сайта видеонаблюдения
Спасибо за интересный конкурс. Было приятно поучаствовать.
Понравился логотип, подходил лучше всего к моему сайту. Спасибо!
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