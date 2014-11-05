strominov_vitaly

ЗАДАНИЯ ПО ПЕРЕНОСУ САЙТОВ на движок modx - перенести сайт internet - zagorodom . ru на домен интернет - в - области . рф - перенести сайт sat - internet . ru на ...
- Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Добрый день! Необходимо немного доработать один сайт на ModX и перенести два моих же сайта на другие домены. Но перенести с максимально не похожим на оригинал кодом. Делается это для другого региона. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Добрый день! необходима верстка одностраничника. Ниже по пунктам набросал основные моменты. 1. С точным соблюдением всех деталей в шаблоне (отступы, шрифты, их размеры и других элементов) 2. Необходима верстка полностью валидная. Также нужен ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен10 лет назад
Разработать продающие тексты для сайта одностраничника. Тематика мобильный 3g, 4g и спутниковый интернет. Все задание отправил на электронную почту.Завершен10 лет назад
Добрый день! необходимы тексты для сайта одностаничника на тему 3g, 4g, yota и спутникового интернета. Сайт будет продвигаться по запросам "подключить интернет" или "подключение интернета". Поэтому необходимы ключи в разных склонениях и иногда ...Завершен10 лет назад
Необходим дизайн и вертска лэндинга + наполение текста. С правильным расположением продающих элементов на странице и подбором подходящих изображений из фотостоков (их оплачу отдельно). Структура лэндинга: - Меняющиеся слайды ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо создать картинку в двух разных вариантах на основе уже имеющейся. Для начала выполнить задание под номером один, за него сразу после выполнения произведу оплату. Задание номер два немного сложнее, ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Добрый день! необходим логотип для сайта видеонаблюдения. домен videonabludenie-spb.ru Логотип должен быть на белом фоне... Должна присутствовать какая нибудь картинка по теме. Желательно поиграть с приставками спб.ру или же Ваши варианты. Размер картинки должен ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! интересует слой для фотошопа имитации помех с эфирного сигнала... есть на сайте изображение, хочу поставить другое, но пока ее еще не выбрал, поэтому нужно создать слой, чтобы в дальнейшем просто наложить на нее ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходимы анкоры для продвижения в сапе. Несколько сайтов, соответственно несколько тематик. Анкоры должны быть человекочитабельными и естественными. Как с чистым вхождением так и разбавленные. Длинна анкора от 20 до 80 в равных пропорциях. ...Поисковые системы (SEO)3 заявкиЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Где то год назад создавался сайт под modx, но так и не было времени его запустить... Сейчас же сунулся, он заблокирован хостингом, т.к. вирусы... Восстановил копию от кого то числа где вроде их ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Есть сайт hd - antenna . ru. Нужно сделать следующее: 1. Вывод последних добавленных статей в левый столбец снизу. Сейчас выводятся статьи по рейтингу. Формат вывода оставить как есть. 2. Вывод ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
Добрый день! Необходим текст для заполнения сайта. По каждому разделу нужно краткое и подробное описание. Сроки один день. Мобильный интернет 3G, 4G. Чтобы было понятнее, текст для этой страницы. hd - antenna ...Завершен11 лет назад
Добрый день! Нужен копирайт нижеуказанных тем. Занимаемся установкой этих систем за городом и в городе, поэтому тексты близкие к нашему роду деятельности. По каждой теме 3 текста по 2000 символов. Тексты будут размещены на разных ...Завершен11 лет назад
На всех сайтах поисковиками определяется вредоносный код... необходимо просканировать и почистить... на хостинге имеется 4 сайта... список отправлю в личку...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Есть несколько профильных сайтов из которых нужно создать телефонную базу данных... всего нужно пройтись по двум ресурсам... все телефоны в базе должны быть формата +7xxxxxxxxxx, т.е. если телефон указан 8-921-123-45-67, то его нужно в базу ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
1. Есть определенный ресурс в интернете, на котором вывешена информация по разным компаниям. Со ссылками на их сайты и телефонами. Необходимо из этих данных создать базу. База будет вестись в таблице Excell. Необходмо по каждой ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для сайта о спутниковом интернете нужен рерайт и копирайт некоторых новостей, а также необходимо наполнить несколько недостающих разделов... рерайт около 700 символов http://tele-satinfo.ru/index.php?id=6030 http://www.telemultimedia.ru/news.php?id=3234 ...Завершен12 лет назад
- $50
Необходимо придумать подходящий логотип для сайта новостного портала. сайт allnewtoday.ru . Оригинал логотипа для этого шаблона прикрепляю. То, что получилось видно на сайте... )) вроде на основе этого шаблона, но что то не то... логотип ...Логотипы и Знаки27 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо произвести внутреннюю оптимизацию сайта. Сайт sat-internet.ru , регион Санкт-Петербург и Ленинградская область. Грамотно оформить ключевые слова для продвигаемых страниц, все необходимые мета-теги. Глянуть, какие ошибки можно исправить в коде, шаблоне. В приоритете пока 3 ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад