Тексты для одностраничника

КопирайтингЗавершен1 заявка96 просмотров
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Разработать продающие тексты для сайта одностраничника. Тематика мобильный 3g, 4g и спутниковый интернет. Все задание отправил на электронную почту.

9 лет назад
strominov_vitaly
Виталий 
40 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
texty_pro
39 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
2 дня назад
9 лет назад
$45
3 дня
Алеся отлично справилась с задание. Тексты легко читаются, а материал был сделан раньше оговоренных сроков. Рекомендую.
Виталию спасибо за хороший отзыв и терпение. Всем фрилансерам как клиента рекомендую.
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