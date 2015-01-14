Тексты для одностраничника

Необходимо грамотное написание продающих статей на тему ремонта автомобилей. Темы статей на заглавной www.apollomotors.ru ТЗ и часть материалов предоставлю, необходим специалист который бы разбирался в данной теме. Прошу указывать стоимость в РУБЛЯХ за 1000 знаков без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Разработать продающие тексты для сайта одностраничника. Тематика мобильный 3g, 4g и спутниковый интернет. Все задание отправил на электронную почту.
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