Требуется Копирайтер для написания КАЧЕСТВЕННЫХ статей для сайта туристической направленности. Требования к контенту и уникальности: 1. Объём каждой статьи по 2500–5000 знаков б/п. 2. Уникальность не ниже 95%. 3. Статьи не должны содержать грамматических, пунктуационных и орфографических ...
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Описание сайта 1200 знаков.
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