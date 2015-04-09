belsergys

Сергей belsergys

 
38 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Оперативно наполняю сайты контентом.

Оперативно наполняю сайты контентом, есть опыт работы с админками Опен Карт, Битрикс, Вордпресс и ВинШоп. Всегда на связи, за качеством работы слежу. 

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Отзывы заказчиков

pasechnik
Артем 
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$5
10 баллов
7 лет назад
Наполнение каталога товаров 100 (200) шт на NetCat
CSS
Сергей отличный исполнитель! Если вначале у меня были какие-то сомнения, то вскоре я убедился в его компетентности. Каталог был заполнен в соответствии со всеми моими требованиями. Хорошая скорость и оперативность в работе. Сергей всегда на связи. Рекомендую этого специалиста для сотрудничества!
Приятно было поработать с этим заказчиком. Задачи ставит понятные, объясняет подробно что нужно делать. Сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
Bipelmen
Валерий 
41 год
17 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$70
10 баллов
7 лет назад
Забить товарами Вордпресс
WordPress
Все прошло хорошо, спасибо
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен полностью.
Ответный отзыв
nyaskory
30 лет
10 лет в сервисе
Была
3 года назад
$5
10 баллов
10 лет назад
Нужно несколько статей на блог о подарках
Написание статей
Прекрасный копирайтер. Восприимчив к критике, вовремя выполняет свою работу. Рекомендую!
Отличный заказчик, всегда входит в положение и подсказывает.
Ответный отзыв
Elenagenna
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$37
10 баллов
10 лет назад
Рейрайт описаний компаний
С Сергеем легко наладить коммуникацию, оперативно отвечает на письма. Задание выполнено в соответствии с ТЗ и в срок. Довольна! Будем продолжать сотрудничество
Отличный заказчик. Работать с ним приятно, советую всем.
Ответный отзыв
nikolaynabatov
Николай 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
10 баллов
10 лет назад
Описание сайта
Очень доволен работой Сергея, работа написана качественно и быстро. Рекомендую ВСЕМ!!!
Хороший заказчик, приятно было с ним работать. Рекомендую!
Ответный отзыв