Оперативно наполняю сайты контентом.
Оперативно наполняю сайты контентом, есть опыт работы с админками Опен Карт, Битрикс, Вордпресс и ВинШоп. Всегда на связи, за качеством работы слежу.
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Отзывы заказчиков
$5
10 баллов
7 лет назад
CSS
Сергей отличный исполнитель! Если вначале у меня были какие-то сомнения, то вскоре я убедился в его компетентности. Каталог был заполнен в соответствии со всеми моими требованиями. Хорошая скорость и оперативность в работе. Сергей всегда на связи. Рекомендую этого специалиста для сотрудничества!
Ответный отзыв
Приятно было поработать с этим заказчиком. Задачи ставит понятные, объясняет подробно что нужно делать. Сотрудничеством доволен.
$70
10 баллов
7 лет назад
WordPress
Все прошло хорошо, спасибо
Ответный отзыв
Отличный заказчик, сотрудничеством доволен полностью.
$5
10 баллов
10 лет назад
Написание статей
Прекрасный копирайтер. Восприимчив к критике, вовремя выполняет свою работу. Рекомендую!
Ответный отзыв
Отличный заказчик, всегда входит в положение и подсказывает.
$37
10 баллов
10 лет назад
С Сергеем легко наладить коммуникацию, оперативно отвечает на письма. Задание выполнено в соответствии с ТЗ и в срок. Довольна! Будем продолжать сотрудничество
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Работать с ним приятно, советую всем.
$1
10 баллов
10 лет назад
Очень доволен работой Сергея, работа написана качественно и быстро. Рекомендую ВСЕМ!!!
Ответный отзыв
Хороший заказчик, приятно было с ним работать. Рекомендую!