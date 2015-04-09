нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте упоминание рекламы, например наш ...
Рейрайт описаний компаний
Крупному порталу требуется заполнение описаний деятельности компаний, на нём размещенных. Объем текста - от 500 знаков без пробелов, рейрайт.
Выбранный исполнитель
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