Рейрайт описаний компаний

$35
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен1 заявка130 просмотров

Крупному порталу требуется заполнение описаний деятельности компаний, на нём размещенных. Объем текста - от 500 знаков без пробелов, рейрайт.

10 лет назад
Elenagenna
Елена 
35 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Выбранный исполнитель

belsergys
Сергей 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад
10 лет назад
$37
10 дней
С Сергеем легко наладить коммуникацию, оперативно отвечает на письма. Задание выполнено в соответствии с ТЗ и в срок. Довольна! Будем продолжать сотрудничество
Отличный заказчик. Работать с ним приятно, советую всем.

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belsergys
Сергей 
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