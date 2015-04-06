нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте упоминание рекламы, например наш ...
Рерайт
На сайте необходимо отрерайтить ~17 страниц сайта. На каждой странице от 500 до 1500 знаков.
Также необходимо минимальное знание Wordpress, так как все работы необходимо выполнить прямо на сайте.
Результат - уникальность текста по версии content-watch.ru
Заявки фрилансеров
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