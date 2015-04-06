Рерайт

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок209 просмотров

На сайте необходимо отрерайтить ~17 страниц сайта. На каждой странице от 500 до 1500 знаков.

Также необходимо минимальное знание Wordpress, так как все работы необходимо выполнить прямо на сайте.

Результат - уникальность текста по версии content-watch.ru

WordPress
10 лет назад
z211
41 год
12 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров