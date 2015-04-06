Описание к разделам о триммерах.

нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой

ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте

упоминание рекламы, например наш интернет магазин лучший или тд. Так же хвалебность бренда: типа Данная марка одна из лучших на рынке и пользуется популярностью и тд бред НЕ нужен.

Нельзя описывать историю бренда и так далее, ТОЛЬКО полезную и важную информацию

Тексты будут на одну и туже тематику, НО разных производителей.

Тексты будут читать скорее всего те кто пытается выбрать на дачу или на какой то участок себе товар. Т.е люди мало знакомые с триммерами.

ИЩУ человека кто знает данную тему, что такое триммер и тд. Справитесь, дам остальные тексты по триммерам.

текст нужен для разделов

аккум. тример макита (ссылку дам)

кл.слова аккумуляторный триммер MAKITA

акк.триммер ryobi (ссылку дам)

кл.слова аккумуляторный триммер RYOBI

эл.триммеры Макита (ссылку дам)

электрокосы макита

триммеры электрические макита

эл.триммеры Ryobi (ссылку дам)

электрокосы ryobi

триммеры электрические ryobi

текст от 2000 символов.

Уникальный

С заголовками н2, н3

В тексте обязательно чтобы встречались таки слова как

купить, выбор, модельный ряд, модели, каталог

От Вас цена. Большая просьба кто знаком просто или гений умеет все писать,я не против ваших способностей, но нужна НЕ вода, а польза. должна получиться строго полезная без демагогии

и воды всякой. На реальных фактах, чтобы пенсионер проичитал и не было

вопросов что такое one плюс.