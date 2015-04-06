Необходимо сделать рерайт 30000 без пробелов, тематика "услуги эвакуатора", уникальность по text.ru не ниже 90% каждой статьи
Описание к разделам о триммерах.
нужно написать 4 текста к разделам. Текст должен представлять собой
ТОЛЬКО полезную информацию заточенную и немного под сео. ЗАПРЕЩЕНО в тексте
упоминание рекламы, например наш интернет магазин лучший или тд. Так же хвалебность бренда: типа Данная марка одна из лучших на рынке и пользуется популярностью и тд бред НЕ нужен.
Нельзя описывать историю бренда и так далее, ТОЛЬКО полезную и важную информацию
Тексты будут на одну и туже тематику, НО разных производителей.
Тексты будут читать скорее всего те кто пытается выбрать на дачу или на какой то участок себе товар. Т.е люди мало знакомые с триммерами.
ИЩУ человека кто знает данную тему, что такое триммер и тд. Справитесь, дам остальные тексты по триммерам.
текст нужен для разделов
аккум. тример макита (ссылку дам)
кл.слова аккумуляторный триммер MAKITA
акк.триммер ryobi (ссылку дам)
кл.слова аккумуляторный триммер RYOBI
эл.триммеры Макита (ссылку дам)
электрокосы макита
триммеры электрические макита
эл.триммеры Ryobi (ссылку дам)
электрокосы ryobi
триммеры электрические ryobi
текст от 2000 символов.
Уникальный
С заголовками н2, н3
В тексте обязательно чтобы встречались таки слова как
купить, выбор, модельный ряд, модели, каталог
От Вас цена. Большая просьба кто знаком просто или гений умеет все писать,я не против ваших способностей, но нужна НЕ вода, а польза. должна получиться строго полезная без демагогии
и воды всякой. На реальных фактах, чтобы пенсионер проичитал и не было
вопросов что такое one плюс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Мне нужен автор для написания 11 книг, по этапам международной перевозки.Одна книга, один этап. Каждая книга 12-14 листов формата А4. Образец 1-го этапа во вложении(формат WORD). Над ним тоже нужно ещё ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужен человек, интересующийся темой похудения и фитнеса, для написания рецензии по книге. Оплата - 50 р. за 1000 зн.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
Пример отзывов смотрите здесь https://docs.google.com/document/d/1h9DTRaZ5o9Ct7Gh4H6ioMRXMrVm0Mh1KdE0Rbr647UE/edit?usp=sharing Нужно таких же 140 штук, заточенные под разные города, например, "обучался на курсах SEO в Полтаве, теперь имею хорошую посещаемость в своем Интернет-магазине" Бюджет 350 грн.Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужны авторы для написания и публикации отзывов для товаров в ИМ. отзывы нужны живые,интересные, как положительные так и не очень. Одним словом правдоподобные.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте. Нужны статьи 2-3 к, на тему натуральный камень, керамогранит и т.д. Копирайт.Статьи нужны интересные, для людей.Ключи дам.Копирайтинг42 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть информация по объектам недвижимости. Необходимо сделать по ней рерайт + добавить копирайт (200-400 знаков "воды", те такого плана "вилла сделана в современной стиле, оборудована необходимой техникой и тд. в таком духе). Пример ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Необходимо составление описаний и названий для андроид приложений, такого плана: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.krasotastrashnajasila https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.golyefakty От 600 до 1000 символов без пробелов = 40 рублей. Не обазятельно делать 100% копирайт, можно и ...Копирайтинг21 заявкаЗакрыт10 лет назад