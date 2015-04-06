Рецензия на книгу о фитнесе Л.Миро "Я тоже была толстой"

Добрый день, уважаемые авторы! Нужен грамотный копирайтер, который сможет одолеть ТЗ по тематике кино. Требования к автору: - опыт работы в копирайтинге не менее года. - ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!!!!!! (без форс-мажорных обстоятельств). ...