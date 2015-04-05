Описания андроид приложений

Необходимо составление описаний и названий для андроид приложений, такого плана:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.krasotastrashnajasila

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.golyefakty

От 600 до 1000 символов без пробелов = 40 рублей.

Не обазятельно делать 100% копирайт, можно и рерайт, но с высокой долей уникальности.

Приложений много, работы много. В день надо делать не меньше 15 приложений.

Сами приложения ставить себе на телефон не надо!! Я дам либо ссылки на google play, либо еще как-то.

Более подробно расскажу выбранному исполнителю.

Оплата - WM!