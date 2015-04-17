Написание статей комплектами по 30 шт / рерайт

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Завершен56 заявок544 просмотра

Здравствуйте.

Требуется комплекты статей по 30 шт

Желательный объем в неделю 1 комплект Размер статей по 1500 симв. бп.

Тематика статей: туризм, женская, авто.

Требования к статьям: 95–100% уникальности по Адвего; написание: простым легким языком;

Исходники не предоставляю, только разделы в которые писать. Разделы простые, например по туризму – страны, гостиницы, советы туристу итд

Рассмотрю Ваши предложения по цене и срокам.

Оплата WMR, по факту.

На первых этапах предоплата или безопасная сделка.

ps

При обращении с предложением обязательно приводите примеры Ваших статей.

Написание статей
10 лет назад
Nina_01
Нина 
37 лет
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

kate-online
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад
$30
3 дня
Задание выполнено в срок, статьи написаны хорошо, всем довольны, будем работать дальше
Будем продолжать сотрудничество. Оплата вовремя -- это главное.

Заявки фрилансеров

kate-online
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
10 лет назад

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