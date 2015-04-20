Нужно сделать (придумать) 30 тестов

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт10 заявок405 просмотров

Здравствуйте! Нужно придумать 30 тестов по предмету "дизайн интерьера". Главный критерий - простота, без заумных терминов, архитектурных, строительных и тп! Уникальность - не обязательна, можно и с интернета, но все должно слышаться просто и на слуху! Тесты желательно сделать на Украинском языке. 20 тестов уже есть - прикрепил их для примера. Тесты не должны повторяться! 4 варианта ответа. Шрифт на усмотрение исполнителя. Ключи на правильные ответы тоже нужно указать или же просто выделить правильные варианты. Работа без предоплаты - оплата по факту! Оплата 800руб. Срок - к вечеру 14.04.

10 лет назад
Nikitoss2015
44 года
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

Kondak
Денис 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$12
3 дня
Все прошло нормально, рекомендую.
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Заявки фрилансеров

Kondak
Денис 
29 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад

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