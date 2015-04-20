Нужно сделать (придумать) 30 тестов

Здравствуйте! Нужно придумать 30 тестов по предмету "дизайн интерьера". Главный критерий - простота, без заумных терминов, архитектурных, строительных и тп! Уникальность - не обязательна, можно и с интернета, но все должно слышаться просто и на слуху! Тесты желательно сделать на Украинском языке. 20 тестов уже есть - прикрепил их для примера. Тесты не должны повторяться! 4 варианта ответа. Шрифт на усмотрение исполнителя. Ключи на правильные ответы тоже нужно указать или же просто выделить правильные варианты. Работа без предоплаты - оплата по факту! Оплата 800руб. Срок - к вечеру 14.04.