Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы. Необходимо по 1-2 статье в день. В ...
Нужно сделать (придумать) 30 тестов
Здравствуйте! Нужно придумать 30 тестов по предмету "дизайн интерьера". Главный критерий - простота, без заумных терминов, архитектурных, строительных и тп! Уникальность - не обязательна, можно и с интернета, но все должно слышаться просто и на слуху! Тесты желательно сделать на Украинском языке. 20 тестов уже есть - прикрепил их для примера. Тесты не должны повторяться! 4 варианта ответа. Шрифт на усмотрение исполнителя. Ключи на правильные ответы тоже нужно указать или же просто выделить правильные варианты. Работа без предоплаты - оплата по факту! Оплата 800руб. Срок - к вечеру 14.04.
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