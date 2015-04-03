Доклад по мат анализу

доклад. Тема: Критерий Сильвестра для n-арных форм (чётных форм) функции. Речь идёт о функциях с двумя или несколькими переменными и о существовании в них экстремумов. Существования обусловлено выполнением критерия Сильвестра,но часто рассматриваются квадратичные формы функций. Мне же нужны n-арные (четные).10-12 стр.Методички по этой теме нет. Предмет мат анализ. Тема изучения функции от нескольких переменных. Преподаватель задал самостоятельно изучить и доложить тему по желанию о критерии Сильвестра для n -арных форм. (На лекциях мы проходили этот критерий лишь для квадратичных)