Доклад по мат анализу

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доклад. Тема: Критерий Сильвестра для n-арных форм (чётных форм) функции. Речь идёт о функциях с двумя или несколькими переменными и о существовании в них экстремумов. Существования обусловлено выполнением критерия Сильвестра,но часто рассматриваются квадратичные формы функций. Мне же нужны n-арные (четные).10-12 стр.Методички по этой теме нет. Предмет мат анализ. Тема изучения функции от нескольких переменных. Преподаватель задал самостоятельно изучить и доложить тему по желанию о критерии Сильвестра для n -арных форм. (На лекциях мы проходили этот критерий лишь для квадратичных)

10 лет назад
Referatiktop
Вячеслав 
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
237 отзывов(-4)

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