Написать шаблоны историй

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Завершен8 заявок226 просмотров

Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов в историях 500–1500. Оплата за каждую историю — 100 руб. Нужно 5 штук.

10 лет назад
rimlin01
Ильмир 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Выбранный исполнитель

KitanaCat
Софья 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад
$1
2 дня
Выполнила работу качественно, рекомендую.
Очень приятный в общении заказчик. Дал понятное ТЗ с примерами, вовремя перевел оплату. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

KitanaCat
Софья 
39 лет
10 лет в сервисе
Была
6 лет назад
10 лет назад