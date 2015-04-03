Написание по 2-6 новостей в день на протяжении 90 дней

Необходимо для сайта про мобильные гаджеты (смартфоны на базе iOS и Android и все с этим связанное) писать регулярно новости. Первоисточник — западные сайты.

В специальной панели выдаются задания — т.е. инфоповоды искать не нужно.

Объем новостей обычно в пределах 1000–2000 знаков.

Оплата за размещенную новость фиксированная — 80 рублей.

Важное требование - безупречный русский язык с точки зрения пунктуации, орфографии и стилистики. Ваш текст не должен пестрить повторяющимися оборотами по нескольку раз в одном предложении ", который, которая", ", что"

Количество новостей, которые вы пишите в день, вы определяете сами. Как и когда вам отдыхать и не писать.