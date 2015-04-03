Написать 50 текстов

$65
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт26 заявок397 просмотров

Необходимо написать 50 текстов на тему: исполнители музыки. Цена: 15 грн за 1000 знаков.

Т.З. прилагается.

10 лет назад
promodex
Алексей 
41 год
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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