Добрый день! Нужен копирайт на польском под ключевые фразы. Объем предварительный около 300к Сроки не большие, 5-7 дней Поэтому возможно выберу несколько исполнителей. ...
Написать 50 текстов
Необходимо написать 50 текстов на тему: исполнители музыки. Цена: 15 грн за 1000 знаков.
Т.З. прилагается.
Заявки фрилансеров
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