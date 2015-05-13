Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика. 2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин. От вас требуется: подобрать 20 лучших ...
Тексты по форекс
Нужны интересные тексты по теме форекс от человека, который разбирается в теме.
Пока нужны тексты на следующие темы:
"Что такое форекс"
"Почему форекс"
В дальнейшем есть возможность продолжить работу.
Указывайте, пожалуйста, сумму за которую выполните такую работу.
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