Тексты по форекс

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен13 заявок348 просмотров

Нужны интересные тексты по теме форекс от человека, который разбирается в теме.

Пока нужны тексты на следующие темы:

"Что такое форекс"

"Почему форекс"

В дальнейшем есть возможность продолжить работу.

Указывайте, пожалуйста, сумму за которую выполните такую работу.

10 лет назад
nextmap
Андрей 
38 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$20
3 дня
Отличный исполнитель. Рекомендую. Никаких вопросов к выполненной работе не возникло. Все по ТЗ и в срок. Спасибо за работу!
Профессиональное ТЗ, своевременная оплата, приятное сотрудничество. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

sasha2007
Наталья 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад

  • Похожие заказы

  • Обзор тренировок для дома

    Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика. 2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин. От вас требуется: подобрать 20 лучших ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт (правка) переведенного текста

    Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла. Описания товаров, мебели, предметов интерьера. Около 1.500.000 знаков без пробелов. Работу сдавать в Exel. перевод ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент для софт-портала

    Необходимо наполнить контентом сайт, раздающий бесплатные программы. Нам нужны качественные - понятные и интересные обзоры ПО для Windows. Мы готовы достойно оплатить труд готовых взяться за выполнение этой задачи.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать топовое коммерческое предложение

    Нужно написать и красиво оформить коммерческое предложение по созданию и продвижению сайтов. С нашей стороны мы готовы предоставить: преимущества, как мы работаем, цены и другие... Мы выдаем текст некими ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта типографии,полиграфии.

    Добрый день! Требуется написание и рерайт текстов для сайта тематики "Типографии" Тематика: "Типографии", "Полиграфия", "Цифровая. Обьем ....20000 для начала. Рерайт большая часть. Тексты должны быть информативные, поэтому нужен копирайтер, который разбирается ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рекрутер на аутсорс

    $100

    Нужен человек, который будет поставлять компании блогеров (агентов влияния на тематических площадках).

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад