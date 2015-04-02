Тексты для сайта типографии,полиграфии.

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  2. Копирайтинг
Закрыт27 заявок255 просмотров

Добрый день!

Требуется написание и рерайт текстов для сайта тематики "Типографии"

Тематика: "Типографии", "Полиграфия", "Цифровая.

Обьем ....20000 для начала. Рерайт большая часть.

Тексты должны быть информативные, поэтому нужен копирайтер, который разбирается в тематике.

Жду заявок.

10 лет назад
seoagava
Артем 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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