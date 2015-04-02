Короткие статьи про страны мира

$60
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Закрыт60 заявок574 просмотра

Необходимо написать 30 статей для наполнения сайта http://maximum-plus.com.ua/

ТЗ: Объем статьи - 2000 символов (без пробелов)

В каждой статье должна быть следующая информация:

- О стране

- География

- Климат

- Валюта

- Визовый режим

- Язык

- Религия

- Кухня

- Транспорт

Во вложении перечень стран, по которым нужно написать статьи.

Пример статьи - http://maximum-plus.com.ua/ru/strany/avstriya (до заголовка ВЕНА)

Итоговая стоимость будет определятся по суммарному объему. Стоимость единицы работы - 25 грн. за 1000 символов без пробелов.

Уникальность по http://advego.ru/plagiatus/ - 100%

10 лет назад
maxxwell79
Максим 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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