Короткие статьи про страны мира

Необходимо написание статей, мастер-классов и обзоров (продукции, производителей, товаров) в блог интернет магазина товаров для скрапбукинга/декупажа. Идеально - человек занимающийся скрапбукингом/декупажем, который в процессе изготовления будет просто описывать ход действия и делать фотографии. Также ...