Написать топовое коммерческое предложение

Нужно написать и красиво оформить коммерческое предложение по созданию и продвижению сайтов.

С нашей стороны мы готовы предоставить: преимущества, как мы работаем, цены и другие...

Мы выдаем текст некими отрывками, а Вы уже должны дополнить его и красиво оформить.

Обязательно с иллюстрациями!