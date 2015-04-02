Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика. 2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин. От вас требуется: подобрать 20 лучших ...
Написать топовое коммерческое предложение
Нужно написать и красиво оформить коммерческое предложение по созданию и продвижению сайтов.
С нашей стороны мы готовы предоставить: преимущества, как мы работаем, цены и другие...
Мы выдаем текст некими отрывками, а Вы уже должны дополнить его и красиво оформить.
Обязательно с иллюстрациями!
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо написание статей, мастер-классов и обзоров (продукции, производителей, товаров) в блог интернет магазина товаров для скрапбукинга/декупажа. Идеально - человек занимающийся скрапбукингом/декупажем, который в процессе изготовления будет просто описывать ход действия и делать фотографии. Также ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день! Требуется написание и рерайт текстов для сайта тематики "Типографии" Тематика: "Типографии", "Полиграфия", "Цифровая. Обьем ....20000 для начала. Рерайт большая часть. Тексты должны быть информативные, поэтому нужен копирайтер, который разбирается ...Копирайтинг27 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Ищу команду авторов с техническими знаниями. Тариф за 1000збп = 18 грн. Прямой заказчик! Примеры работ обязательно! Пишите на почту: [email protected] Ирина ДидковскаяКопирайтинг36 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Нужен человек, который будет поставлять компании блогеров (агентов влияния на тематических площадках).Копирайтинг2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $60
Необходимо написать 30 статей для наполнения сайта http://maximum-plus.com.ua/ ТЗ: Объем статьи - 2000 символов (без пробелов) В каждой статье должна быть следующая информация: - О стране - География - Климат ...Копирайтинг60 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется, написать отзывы для сайта студии, по определенной структуре. Дам образец+саму структуру(план) по которому нужно писать. Всего-6-8 отзывов. Примерно 300-400 знаков на отзыв. Оплата 100 рублей, за тысячу знаков. Если ваша работа устроит меня, возможно ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте Требуется создать несколько страниц навигации на сайте по разделам Потребуется написание описания раздела и верстка имеющихся статей в разделе на html страницу (механическое копирование адресов и названий статей) Подбор и ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад