Необходим глубокий рерайт или как хороший вариант найти похожие статьи на русском языке и перевести качественно на английский. Бюджет, сроки - указывайте в заявках Спасибо http://www.sitscorp.com/minimalism-in-interior-design.. ...
Наполнение интернет-магазина (заполнение карточки товара)
Задача:
-создание уникального описания товара с подбором и использованием ключевых слов;
-подбор красивых картинок для товара;
-внесение всех данных в Excel-документ.
Товары - обычные вещи из повседневного обихода - бижутерия, одежда, сумки, обувь, предметы декора и т.д.
Обязателен грамотный русский язык, исполнительность и внимательность.
Цена - 30 руб. за правильно заполненную карточку.
Начать нужно как можно быстрее. Объем - от 300 товаров.
Сначала необходимо сделать ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.
Тестовое задание:
1) написать продающее описание (50-60 слов) к товару http://www.ebay.com/itm/Fashion-Leather-Retro-Thin-Lady-Vogue-Quartz-Womans-Wrist-Watch-6-Colors-/311002061195?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item48692ad98b
в описании использовать 2-3 ключевые фразы (найти с пом. wordstat.yandex ) - ориентируетесь на не менее 10 000 показов в месяц, в тексте фразы выделить.
2) написать положительный отзыв от лица покупателя (15 - 20 слов)
3) подобрать 3 картинки к товару 200х200px (в названии картинки использовать ключевую фразу, транслитом, через дефис)
4) прислать готовое задание на емейл (просьба картинки прикрепить к письму отдельно, в документ не вставлять)
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется грамотный копирайтер для написания статей со знанием женской темы (спорт, правильное питание и т.д.) Филологическое образование желательно, а грамотность обязательна. Задача написать 210 статей (по 4 000 – 8 000 ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой. Оплачиваю каждый комментарий. Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны интересные тексты по теме форекс от человека, который разбирается в теме. Пока нужны тексты на следующие темы: "Что такое форекс" "Почему форекс" В дальнейшем есть возможность продолжить работу. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать недостающие на сайте 5 статей и 2 статьи переписать, сайт http://mosgor-balkon.ru/ .Из них 2 статьи от 3 до 4 тысяч знаков, 2 статьи от 2 до 3 тысяч и 3 статьи до 2 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла. Описания товаров, мебели, предметов интерьера. Около 1.500.000 знаков без пробелов. Работу сдавать в Exel. перевод ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Необходимо наполнить контентом сайт, раздающий бесплатные программы. Нам нужны качественные - понятные и интересные обзоры ПО для Windows. Мы готовы достойно оплатить труд готовых взяться за выполнение этой задачи.Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужно написать и красиво оформить коммерческое предложение по созданию и продвижению сайтов. С нашей стороны мы готовы предоставить: преимущества, как мы работаем, цены и другие... Мы выдаем текст некими ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад