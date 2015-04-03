Наполнение интернет-магазина (заполнение карточки товара)

Задача:

-создание уникального описания товара с подбором и использованием ключевых слов;

-подбор красивых картинок для товара;

-внесение всех данных в Excel-документ.

Товары - обычные вещи из повседневного обихода - бижутерия, одежда, сумки, обувь, предметы декора и т.д.

Обязателен грамотный русский язык, исполнительность и внимательность.

Цена - 30 руб. за правильно заполненную карточку.

Начать нужно как можно быстрее. Объем - от 300 товаров.

Сначала необходимо сделать ПРИМЕРНОЕ ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ.

Тестовое задание:

1) написать продающее описание (50-60 слов) к товару http://www.ebay.com/itm/Fashion-Leather-Retro-Thin-Lady-Vogue-Quartz-Womans-Wrist-Watch-6-Colors-/311002061195?pt=LH_DefaultDomain_0&var=&hash=item48692ad98b

в описании использовать 2-3 ключевые фразы (найти с пом. wordstat.yandex ) - ориентируетесь на не менее 10 000 показов в месяц, в тексте фразы выделить.

2) написать положительный отзыв от лица покупателя (15 - 20 слов)

3) подобрать 3 картинки к товару 200х200px (в названии картинки использовать ключевую фразу, транслитом, через дефис)

4) прислать готовое задание на емейл (просьба картинки прикрепить к письму отдельно, в документ не вставлять)