100 постов на форумах/в комментариях/блогах

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок209 просмотров

Здравствуйте!

Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой.

Оплачиваю каждый комментарий.

Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если комментарий будет удален в течение недели, то он не будет оплачен.

Так-же вам нужно уметь хорошо пользоваться поисковыми системами для поиска нужных сайтов.

Укажите вашу цену за комментарий.

10 лет назад
andyUK
Андрей 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Обзор тренировок для дома

    Нужны авторы, которые смогут написать обзор по видеотренировкам для домашнего выполнения: фитнес, гимнастика. 2 обзора: тренировки для мужчин и тренировки для женщин. От вас требуется: подобрать 20 лучших ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Тексты по форекс

    Нужны интересные тексты по теме форекс от человека, который разбирается в теме. Пока нужны тексты на следующие темы: "Что такое форекс" "Почему форекс" В дальнейшем есть возможность продолжить работу. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Рерайт (правка) переведенного текста

    Требуется рерайт правка (исправить технический текст в читабельный), переведенного на русский текста с помощью гугла. Описания товаров, мебели, предметов интерьера. Около 1.500.000 знаков без пробелов. Работу сдавать в Exel. перевод ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    10 лет назад

  • Контент для софт-портала

    Необходимо наполнить контентом сайт, раздающий бесплатные программы. Нам нужны качественные - понятные и интересные обзоры ПО для Windows. Мы готовы достойно оплатить труд готовых взяться за выполнение этой задачи.

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написать топовое коммерческое предложение

    Нужно написать и красиво оформить коммерческое предложение по созданию и продвижению сайтов. С нашей стороны мы готовы предоставить: преимущества, как мы работаем, цены и другие... Мы выдаем текст некими ...

    Копирайтинг15 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Тексты для сайта типографии,полиграфии.

    Добрый день! Требуется написание и рерайт текстов для сайта тематики "Типографии" Тематика: "Типографии", "Полиграфия", "Цифровая. Обьем ....20000 для начала. Рерайт большая часть. Тексты должны быть информативные, поэтому нужен копирайтер, который разбирается ...

    Копирайтинг27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад