100 постов на форумах/в комментариях/блогах

Здравствуйте!

Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой.

Оплачиваю каждый комментарий.

Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если комментарий будет удален в течение недели, то он не будет оплачен.

Так-же вам нужно уметь хорошо пользоваться поисковыми системами для поиска нужных сайтов.

Укажите вашу цену за комментарий.