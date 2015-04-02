Написать 210 статей для женского проекта

Требуется грамотный копирайтер для написания статей со знанием женской темы (спорт, правильное питание и т.д.)

Филологическое образование желательно, а грамотность обязательна.

Задача написать 210 статей (по 4 000 – 8 000 знаков) по тз, оплата 40 рублей за 1000 знаков.

Укажите Ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.