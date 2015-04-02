Здравствуйте! Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой. Оплачиваю каждый комментарий. Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если ...
Написать 210 статей для женского проекта
Требуется грамотный копирайтер для написания статей со знанием женской темы (спорт, правильное питание и т.д.)
Филологическое образование желательно, а грамотность обязательна.
Задача написать 210 статей (по 4 000 – 8 000 знаков) по тз, оплата 40 рублей за 1000 знаков.
Укажите Ваш опыт в копирайтинге. Принимайте во внимание объемы, они могут расшириться при условии качества.
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