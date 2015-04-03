SEO тексты для страниц категорий

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Закрыт14 заявок249 просмотров

Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт.

Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно.

Название Массив мебель

url http://www.mebelion.ru/tovari_dlya_doma/mebel/dlia-spalni/massiv/

KW мебель для спальни из массива 2 раза

мебель из массива дерева спальни 1 раз

мебель для спальни массив дуба 1 раз

интернет-магазин 1 раз

купить 1 раз

цена 1 раз

фото 1 раз

Текст должен иметь 1000-1500 зн. и уникальность от 95%.

10 лет назад
Evgeny_es
Евгений 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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