Необходимо написать 50 текстов на тему: исполнители музыки. Цена: 15 грн за 1000 знаков. Т.З. прилагается.
SEO тексты для страниц категорий
Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт.
Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно.
Название Массив мебель
url http://www.mebelion.ru/tovari_dlya_doma/mebel/dlia-spalni/massiv/
KW мебель для спальни из массива 2 раза
мебель из массива дерева спальни 1 раз
мебель для спальни массив дуба 1 раз
интернет-магазин 1 раз
купить 1 раз
цена 1 раз
фото 1 раз
Текст должен иметь 1000-1500 зн. и уникальность от 95%.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $65Копирайтинг26 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Нужен копирайт на польском под ключевые фразы. Объем предварительный около 300к Сроки не большие, 5-7 дней Поэтому возможно выберу несколько исполнителей. ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен10 лет назад
Задача: -создание уникального описания товара с подбором и использованием ключевых слов; -подбор красивых картинок для товара; -внесение всех данных в Excel-документ. Товары - обычные вещи из повседневного обихода - ...Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
Необходим глубокий рерайт или как хороший вариант найти похожие статьи на русском языке и перевести качественно на английский. Бюджет, сроки - указывайте в заявках Спасибо http://www.sitscorp.com/minimalism-in-interior-design.. ...Копирайтинг19 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется грамотный копирайтер для написания статей со знанием женской темы (спорт, правильное питание и т.д.) Филологическое образование желательно, а грамотность обязательна. Задача написать 210 статей (по 4 000 – 8 000 ...Копирайтинг34 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Необходимо искать тематические обсуждения на форумах/блогах/сайтах и вставлять там свой естественный комментарий с ссылкой. Оплачиваю каждый комментарий. Вам нужно будет писать так, чтобы администратор не удалил комментарий. Если ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт10 лет назад
Нужны интересные тексты по теме форекс от человека, который разбирается в теме. Пока нужны тексты на следующие темы: "Что такое форекс" "Почему форекс" В дальнейшем есть возможность продолжить работу. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Требуется написать недостающие на сайте 5 статей и 2 статьи переписать, сайт http://mosgor-balkon.ru/ .Из них 2 статьи от 3 до 4 тысяч знаков, 2 статьи от 2 до 3 тысяч и 3 статьи до 2 ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад