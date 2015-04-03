SEO тексты для страниц категорий

Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт.

Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно.

Название Массив мебель

url http://www.mebelion.ru/tovari_dlya_doma/mebel/dlia-spalni/massiv/

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Текст должен иметь 1000-1500 зн. и уникальность от 95%.