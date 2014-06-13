Ролик должен быть без звука. Хронометраж 1-1,5 мин. Поочередно должны быть показаны преимущества компании (например, беспл. доставка, ассортимент, условия). Ролик должен быть красочным и понятным. Все элементы ролика не отрисовывать не обязательно, можно взять готовые из бызы.
- $200Видеомонтаж9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт. Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно. Название Массив мебель url http://www.mebelion.ru/tovari_dlya_doma/mebel/dlia-spalni/massiv/ KW мебель для спальни из массива 2 ...Копирайтинг14 заявокЗакрыт9 лет назад
Ищем человека для удаленной работы на сайте (mebelion.ru): забивка технических характеристик товаров, написание текстовых описаний. Цена от 20 рублей за один товар. Требования: отличное знание русского языка, высокая скорость работы и, конечно, внимательность!Копирайтинг31 заявкаЗакрыт9 лет назад
Ищем человека для удаленной работы с фотографиями (мебель, свет): обработка, поиск, обтравка. Цена от 10 до 20 рублей. Обязательные требования: внимательность, ответственность, возможность работы с большими объемами.Обработка фотографий28 заявокЗакрыт9 лет назад
Требуются люди со знанием Adobe Photoshop для обработки фотографий для интернет-магазина. Работа сдельная.Обработка фотографий42 заявкиЗакрыт10 лет назад