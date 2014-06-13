Evgeny_es

Евгений Бовшик Evgeny_es

 
39 летРоссия/Москва
10 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Нужен анимированный ролик о компании.

    $200

    Ролик должен быть без звука. Хронометраж 1-1,5 мин. Поочередно должны быть показаны преимущества компании (например, беспл. доставка, ассортимент, условия).  Ролик должен быть красочным и понятным. Все элементы ролика не отрисовывать не обязательно, можно взять готовые из бызы.

    Видеомонтаж9 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO тексты для страниц категорий

    Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт. Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно. Название Массив мебель url http://www.mebelion.ru/tovari_dlya_doma/mebel/dlia-spalni/massiv/ KW мебель для спальни из массива 2 ...

    Тексты для сайта
    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Требуется копирайтер

    Ищем человека для удаленной работы на сайте (mebelion.ru): забивка технических характеристик товаров, написание текстовых описаний. Цена от 20 рублей за один товар. Требования: отличное знание русского языка, высокая скорость работы и, конечно, внимательность!

    Копирайтинг31 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обработка фотографий для интернет магазина.

    Ищем человека для удаленной работы с фотографиями (мебель, свет): обработка, поиск, обтравка. Цена от 10 до 20 рублей. Обязательные требования: внимательность, ответственность, возможность работы с большими объемами.

    Обработка фотографий28 заявок
    Закрыт
    9 лет назад