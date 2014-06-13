Требуется копирайтер для долгосрочной работы по написанию текстов на сайт. Кандидатов рассматриваем только после написание тестового задания. Задание для текста указано ниже. Цену за 1 000 знаков без пробелов оговариваем отдельно. Название Массив мебель url http://www.mebelion.ru/tovari_dlya_doma/mebel/dlia-spalni/massiv/ KW мебель для спальни из массива 2 ...