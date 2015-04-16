Описание категории для сайта

Приветствую! Необходимо написать уникальные описания каждой категорий для сайта http://avtopodogrev.com/ +

Главная страница всего 18 категорий по 1500 знаков без пробелов + главная 3000 знаков без пробелов. Прежде чем браться необходимо вникнуть в тематику сайта - предпусковые подогреватели двигателя, чтобы сэкономить моё и ваше время. Уникальность текста не ниже 95 %. Цена за 1000 знаков 2-2,5 $ с прямыми вхождениями ключевых слов.Плотность не выше 5%. Оплата Яндекс Деньгами.