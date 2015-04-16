Описание категории для сайта

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Завершен21 заявка294 просмотра

Приветствую! Необходимо написать уникальные описания каждой категорий для сайта http://avtopodogrev.com/ +

Главная страница всего 18 категорий по 1500 знаков без пробелов + главная 3000 знаков без пробелов. Прежде чем браться необходимо вникнуть в тематику сайта - предпусковые подогреватели двигателя, чтобы сэкономить моё и ваше время. Уникальность текста не ниже 95 %. Цена за 1000 знаков 2-2,5 $ с прямыми вхождениями ключевых слов.Плотность не выше 5%. Оплата Яндекс Деньгами.

10 лет назад
Evgeniu777
Евгений 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$50
5 дней
Спасибо большое Олегу за качественную работу. Приятно работать с настоящим профессионалом и ответственным человеком. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Сотрудничество с Евгением оставляет только положительные эмоции! Благодарю за работу! Буду рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад

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