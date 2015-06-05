Описание товара на сайте

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Закрыт7 заявок198 просмотров

Добрый день!

Необходимо добавить описания товара на сайте: http://world-gadgets.ru/

Также сделать перелинковку между товарами и написать уникальные тексы в каждой категории товаров, где его нет.

Дам доступ к сайту, Вам надо все сделать без моего вмешательства.

Пожалуйста сразу указывайте стоимость за всю работу и сроки.

Спасибо.

10 лет назад
world-gadgets
Виктор 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$200
60 дней
Работу сделал.
Все отлично

Заявки фрилансеров

mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад

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