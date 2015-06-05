необходимо выполнить рерайтинг 10к знаков на тему рак простаты с ключами(будут предоставлены) исходник текст будет предоставлен. в предложении указывайте 1. РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ (написание текстов на тему ...
Описание товара на сайте
Добрый день!
Необходимо добавить описания товара на сайте: http://world-gadgets.ru/
Также сделать перелинковку между товарами и написать уникальные тексы в каждой категории товаров, где его нет.
Дам доступ к сайту, Вам надо все сделать без моего вмешательства.
Пожалуйста сразу указывайте стоимость за всю работу и сроки.
Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен рерайт 20 авто-статей. Стоимость - 35р/1000 символов бп. Ориентировочный размер одной статьи - 3-4 тыс. символов. Сроки - 1-3 статьи в день.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить рерайт как можно скорее, максимальный срок, который рассматривается для каждой из частей— 1 неделя (чем меньше, тем лучше) Общий объем 673К знаков Уникальность статей от 85% ...Завершен10 лет назад
Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов ...Завершен10 лет назад
Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, жилищное право, дарение и т.д.). Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ, уметь писать содержательные тексты. В заявке желательно указать ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
Требуется толковый человек, окончивший/ учащийся зарубежом для написания статей об обучении зарубежом.Копирайтинг10 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Небольшой копирайт на тему товаров ТНП, разделов сайта и о компании.Копирайтинг22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо для сайта про мобильные гаджеты (смартфоны на базе iOS и Android и все с этим связанное) писать регулярно новости. Первоисточник — западные сайты. В специальной панели выдаются задания — т.е. ...Копирайтинг15 заявокЗакрыт10 лет назад
- $3
Добрый день. необходимо сделать ре-райт текста сохранив "Меркурий взаимный фонд" как ключевое слово страницы. Уникальность по текст ру до 98% Текст в прикрепленных Жду предложений с Украины. ...Завершен10 лет назад