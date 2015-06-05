Описание товара на сайте

Добрый день!

Необходимо добавить описания товара на сайте: http://world-gadgets.ru/

Также сделать перелинковку между товарами и написать уникальные тексы в каждой категории товаров, где его нет.

Дам доступ к сайту, Вам надо все сделать без моего вмешательства.

Пожалуйста сразу указывайте стоимость за всю работу и сроки.

Спасибо.