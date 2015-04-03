Рерайт 20 статей (авто тематика)

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Закрыт23 заявки320 просмотров

Здравствуйте.

Нужен рерайт 20 авто-статей.

Стоимость - 35р/1000 символов бп.

Ориентировочный размер одной статьи - 3-4 тыс. символов.

Сроки - 1-3 статьи в день.

10 лет назад
demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
28 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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