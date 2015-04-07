Приветствую! Необходимо написать уникальные описания каждой категорий для сайта http://avtopodogrev.com/ + Главная страница всего 18 категорий по 1500 знаков без пробелов + главная 3000 знаков без пробелов. Прежде чем браться необходимо вникнуть в ...
Тексты для карточек товара. Натуральная косметика
Здравствуйте.
Надо сделать тексты для карточек товара размером 2К знаков каждый с уникальностью не ниже 80% (проверка в Advego Plagiatus). Продукция Крымская натуральная косметика. Торговая марка "Крымская Натуральная Коллекция". В текстах желательно подчеркнуть преимущества торговой марки и того, что косметика произведена в Крыму.
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Важно:
Цена не выше 1$ за 1К знак
Какие возможны способы оплаты вашей работы?
В какие сроки будет сделана работа?
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Всего 10 товаров
1. http://knk.crimea.ua/mochalka-dzhutovaya-s-naturalnym-mylom/mochalka-so-struzhkoj-naturalnogo-myla
2. http://knk.crimea.ua/naturalnoe-mylo-ruchnoj-raboty/naturalnoe-mylo-serii-nezhnoe-kasanie/naturalnoe-mylo-chajnaya-roza
3. http://knk.crimea.ua/kosmeticheskoe-maslo/kosmeticheskoe-maslo-uvlazhnyayushhee
4. http://knk.crimea.ua/kosmeticheskoe-maslo-dlya-volos/pitanie-i-ukreplenie
5. http://knk.crimea.ua/dushistaya-voda/dushistaya-voda-rozovaya
6. http://knk.crimea.ua/solevoj-skrab/solevoj-skrab-lavanda-melissa
7. http://knk.crimea.ua/sol-dlya-vann-toniziruyushhaya
8. http://knk.crimea.ua/aromaticheeskoe-sashe/sashe-krymskaya-step
9. http://knk.crimea.ua/krem-dlya-britya/zhenskij-krem-dlya-britya-roza
10. http://knk.crimea.ua/xozyajstvennaya-pasta-s-gorchicej
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Это для начала, в дальнейшем если работа будет сделана хорошо, будем сотрудничать дальше
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