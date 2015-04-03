Нужна услуга копирайт

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Закрыт10 заявок191 просмотр

Воспользуюсь услугами копирайтера для написания серии статей по финансовой тематике, кредиты, займы, и т.п.

Статья должна содержать 2500 зн/сп. Уникальность — от 85%

С полным списком предложений предлагаю ознакомиться в Скайпу

Написание статей
10 лет назад
VitalMin
Виталий 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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