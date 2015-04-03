Требуется написать 10 статей (рерайт)

Приветствую, требуется написать 10 статей от 1000 до 2000 символов. Тематика СМИ, от Вас хотелось бы услышать стоимость за одну статью.

Прошу обратить внимание, не за символы а за статью это нужно для упрощения отчетности ограничения по символам указаны выше.