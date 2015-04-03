доклад. Тема: Критерий Сильвестра для n-арных форм (чётных форм) функции. Речь идёт о функциях с двумя или несколькими переменными и о существовании в них экстремумов. Существования обусловлено выполнением критерия Сильвестра,но часто рассматриваются квадратичные формы функций. ...
Требуется написать 10 статей (рерайт)
Приветствую, требуется написать 10 статей от 1000 до 2000 символов. Тематика СМИ, от Вас хотелось бы услышать стоимость за одну статью.
Прошу обратить внимание, не за символы а за статью это нужно для упрощения отчетности ограничения по символам указаны выше.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Копирайтингнет заявокЗакрыт10 лет назад
статья по истории:"Проблема фальсификации итогов Великой Отечественной Войны".клиен ттребования не знает, антиплагиат 65Копирайтинг13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $10
Здравствуйте. Надо сделать тексты для карточек товара размером 2К знаков каждый с уникальностью не ниже 80% (проверка в Advego Plagiatus). Продукция Крымская натуральная косметика. Торговая марка "Крымская Натуральная Коллекция". В текстах желательно подчеркнуть ...Завершен10 лет назад
Приветствую! Необходимо написать уникальные описания каждой категорий для сайта http://avtopodogrev.com/ + Главная страница всего 18 категорий по 1500 знаков без пробелов + главная 3000 знаков без пробелов. Прежде чем браться необходимо вникнуть в ...Завершен10 лет назад
Добрый день! Необходимо добавить описания товара на сайте: http://world-gadgets.ru/ Также сделать перелинковку между товарами и написать уникальные тексы в каждой категории товаров, где его нет. Дам доступ к сайту, Вам надо все ...Закрыт10 лет назад
необходимо выполнить рерайтинг 10к знаков на тему рак простаты с ключами(будут предоставлены) исходник текст будет предоставлен. в предложении указывайте 1. РЕЛЕВАНТНЫЙ ОПЫТ (написание текстов на тему ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Нужен рерайт 20 авто-статей. Стоимость - 35р/1000 символов бп. Ориентировочный размер одной статьи - 3-4 тыс. символов. Сроки - 1-3 статьи в день.Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо выполнить рерайт как можно скорее, максимальный срок, который рассматривается для каждой из частей— 1 неделя (чем меньше, тем лучше) Общий объем 673К знаков Уникальность статей от 85% ...Завершен10 лет назад
Есть задача — составить интересные и неожиданные истории-шаблоны. Что-то похожее на игры «вставь прилагательное». Но в этих шаблонах нужно чтобы было можно вставить и прилагательное, и существительное и другие части речи. Примеры дам. Количество символов ...Завершен10 лет назад
Нужны авторы для написания статей по юридической тематике (наследственное право, жилищное право, дарение и т.д.). Исполнителю необходимо: разбираться в законодательстве РФ, уметь писать содержательные тексты. В заявке желательно указать ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад