Нужен качественный seo текст на тему грузоперевозки. 3000-3500 знаков
Наполнение сайта авторемонтной мастерской
Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы.
Необходимо по 1-2 статье в день. В среднем статья на 1500-2000 знаков. К каждой статье отдельными строками название, ключевики и описание как того требует продвижение.
Предпочтительная оплата через киви-кошелек.
В срочном порядке требуется 10 статей с максимально высокой уникальностью.
Если сработаемся с самого начала - будем работать постоянно.
Заявки фрилансеров
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