Наполнение сайта авторемонтной мастерской

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт9 заявок181 просмотр

Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы.

Необходимо по 1-2 статье в день. В среднем статья на 1500-2000 знаков. К каждой статье отдельными строками название, ключевики и описание как того требует продвижение.

Предпочтительная оплата через киви-кошелек.

В срочном порядке требуется 10 статей с максимально высокой уникальностью.

Если сработаемся с самого начала - будем работать постоянно.

Написание статей
10 лет назад
kazanseff
54 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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