Наполнение сайта авторемонтной мастерской

Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы.

Необходимо по 1-2 статье в день. В среднем статья на 1500-2000 знаков. К каждой статье отдельными строками название, ключевики и описание как того требует продвижение.

Предпочтительная оплата через киви-кошелек.

В срочном порядке требуется 10 статей с максимально высокой уникальностью.

Если сработаемся с самого начала - будем работать постоянно.