Здравствуйте! Нужно придумать 30 тестов по предмету "дизайн интерьера". Главный критерий - простота, без заумных терминов, архитектурных, строительных и тп! Уникальность - не обязательна, можно и с интернета, но все должно слышаться просто и ...
Копирайтинг по велотематике
Добрый день!
Ищу копирайтера по велотематике.
Задачи:
- написание статей по использованию, ремонту и обслуживанию велосипеда
- написание статей по велопутешествиям и т.д.
- создание описаний для велотоваров в интернет-магазине.
Оплата сдельная.
Заявки фрилансеров
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