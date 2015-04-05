Требуется копирайтер для создания текстов на официальных страничках компании в VK и Facebook. Основная тематика текстов — здоровый образ жизни. Нужно будет как создавать текст на основе предоставленных материалов (рецепты фитнесс-коктейлей, полезные свойства цинка, ...
Статья на тему "кино"
Добрый день, уважаемые авторы!
Нужен грамотный копирайтер, который сможет одолеть ТЗ по тематике кино.
Требования к автору:
- опыт работы в копирайтинге не менее года.
- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!!!!!! (без форс-мажорных обстоятельств).
- грамотность.
- наличие WMR-кошелька.
За работу мы готовы заплатить 30 руб. за 1000 збп. Окончательна цифра зависит от выданного вами объема (но не более 3500збп).
Задание вышлем на электронную почту.
Спасибо!
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