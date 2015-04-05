Статья на тему "кино"

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Закрыт13 заявок286 просмотров

Добрый день, уважаемые авторы!

Нужен грамотный копирайтер, который сможет одолеть ТЗ по тематике кино.

Требования к автору:

- опыт работы в копирайтинге не менее года.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!!!!!! (без форс-мажорных обстоятельств).

- грамотность.

- наличие WMR-кошелька.

За работу мы готовы заплатить 30 руб. за 1000 збп. Окончательна цифра зависит от выданного вами объема (но не более 3500збп).

Задание вышлем на электронную почту.

Спасибо!

10 лет назад
Jenny_fer
Евгения 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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