Статья на тему "кино"

Добрый день, уважаемые авторы!

Нужен грамотный копирайтер, который сможет одолеть ТЗ по тематике кино.

Требования к автору:

- опыт работы в копирайтинге не менее года.

- ОТВЕТСТВЕННОСТЬ!!!!!!!! (без форс-мажорных обстоятельств).

- грамотность.

- наличие WMR-кошелька.

За работу мы готовы заплатить 30 руб. за 1000 збп. Окончательна цифра зависит от выданного вами объема (но не более 3500збп).

Задание вышлем на электронную почту.

Спасибо!