Копирайтер для работы в соцсетях

Требуется копирайтер для создания текстов на официальных страничках компании в VK и Facebook.

Основная тематика текстов — здоровый образ жизни. Нужно будет как создавать текст на основе предоставленных материалов (рецепты фитнесс-коктейлей, полезные свойства цинка, 10 способов очистить организм — в таком духе), так и писать подводки к новостям компании и мотивационным постам. Объём текстов — примерно от 200 до 2000 знаков (подводки короче, практические посты — длиннее).

Наполнять нужно будет 2 группы (одна в VK и одна в Facebook), из расчёта 2 поста в каждой группе в будни и по 1 посту на группу в выходные. Будет план публикаций и необходимость сделать текстов с запасом (чтобы избежать дедлайнов). Интересует длительное сотрудничество на постоянной основе.

Для оценки возможности сотрудничества, прошу соискателей выполнить небольшое тестовое задание.