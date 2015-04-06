Требуется написание текстов для сайта кредитного кооператива, обязательно с привязкой к локальной местности, чтобы это было интересно и живо. Подробности в скайпе.
Копирайтер для работы в соцсетях
Требуется копирайтер для создания текстов на официальных страничках компании в VK и Facebook.
Основная тематика текстов — здоровый образ жизни. Нужно будет как создавать текст на основе предоставленных материалов (рецепты фитнесс-коктейлей, полезные свойства цинка, 10 способов очистить организм — в таком духе), так и писать подводки к новостям компании и мотивационным постам. Объём текстов — примерно от 200 до 2000 знаков (подводки короче, практические посты — длиннее).
Наполнять нужно будет 2 группы (одна в VK и одна в Facebook), из расчёта 2 поста в каждой группе в будни и по 1 посту на группу в выходные. Будет план публикаций и необходимость сделать текстов с запасом (чтобы избежать дедлайнов). Интересует длительное сотрудничество на постоянной основе.
Для оценки возможности сотрудничества, прошу соискателей выполнить небольшое тестовое задание.
Заявки фрилансеров
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