Копирайтер для работы в соцсетях

$300
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт103 заявки2652 просмотра

Требуется копирайтер для создания текстов на официальных страничках компании в VK и Facebook.

Основная тематика текстов — здоровый образ жизни. Нужно будет как создавать текст на основе предоставленных материалов (рецепты фитнесс-коктейлей, полезные свойства цинка, 10 способов очистить организм — в таком духе), так и писать подводки к новостям компании и мотивационным постам. Объём текстов — примерно от 200 до 2000 знаков (подводки короче, практические посты — длиннее).

Наполнять нужно будет 2 группы (одна в VK и одна в Facebook), из расчёта 2 поста в каждой группе в будни и по 1 посту на группу в выходные. Будет план публикаций и необходимость сделать текстов с запасом (чтобы избежать дедлайнов). Интересует длительное сотрудничество на постоянной основе.

Для оценки возможности сотрудничества, прошу соискателей выполнить небольшое тестовое задание.

10 лет назад
elena-yarygina
Елена 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Нужны отзывы на Торг

    $25

    Нужны отзывы , которые смогут пройти модерацию. Есть большая нехватка отзывов о проекте. Готовы платить за отзыв 300 ...

    Копирайтинг23 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтинг статьи

    Рерайтинг статьи строительной тематики http://stroimdelaem.ru/blok-xaus/ 100 рублей за статью Уникальность 100% по http://content-watch.ru/text/ Дальнейшее постоянное сотрудничество.

    Копирайтинг38 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Публикация сообщений на финансовых форумах

    Создание аккаунтов и публикация сообщений на финансовых форумах Нужно на 30ти финансовых форумах создать по два аккаунта на каждом, итого получится 60 аккаунтов на форумах. На каждом форуме нужно присваивать разные имена ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Написание статей комплектами по 30 шт / рерайт

    Здравствуйте. Требуется комплекты статей по 30 шт Желательный объем в неделю 1 комплект Размер статей по 1500 симв. бп. Тематика статей: туризм, женская, авто. Требования к статьям: 95–100% уникальности по Адвего; ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Требуется 20 статей по 4000-5000 зн. (Недвижимость)

    Здравствуйте! Требуется рерайт-копирайт описаний новостроек Санкт-Петербурга и Лен.Области. Качественный, без ошибок с разбивкой на подзаголовки (я скажу какие). Я даю название, и вы делаете текст. Исходников различных куча, всё крайне подробно ...

    Копирайтинг20 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нужно сделать (придумать) 30 тестов

    Здравствуйте! Нужно придумать 30 тестов по предмету "дизайн интерьера". Главный критерий - простота, без заумных терминов, архитектурных, строительных и тп! Уникальность - не обязательна, можно и с интернета, но все должно слышаться просто и ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    10 лет назад