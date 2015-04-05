Нужны отзывы , которые смогут пройти модерацию. Есть большая нехватка отзывов о проекте. Готовы платить за отзыв 300 ...
Копирайтинг для кредитного кооператива
Требуется написание текстов для сайта кредитного кооператива, обязательно с привязкой к локальной местности, чтобы это было интересно и живо. Подробности в скайпе.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Копирайтинг23 заявкиЗакрыт10 лет назад
Рерайтинг статьи строительной тематики http://stroimdelaem.ru/blok-xaus/ 100 рублей за статью Уникальность 100% по http://content-watch.ru/text/ Дальнейшее постоянное сотрудничество.Копирайтинг38 заявокЗакрыт10 лет назад
Создание аккаунтов и публикация сообщений на финансовых форумах Нужно на 30ти финансовых форумах создать по два аккаунта на каждом, итого получится 60 аккаунтов на форумах. На каждом форуме нужно присваивать разные имена ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $15
Для страницы http://natalimarket.by • Уникализировать текущий текст под ключевые слова 2500 символов. • Уникальность от 90% по адвего. • Ключевые слова : волосы для ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте. Требуется комплекты статей по 30 шт Желательный объем в неделю 1 комплект Размер статей по 1500 симв. бп. Тематика статей: туризм, женская, авто. Требования к статьям: 95–100% уникальности по Адвего; ...Завершен10 лет назад
Здравствуйте! Требуется рерайт-копирайт описаний новостроек Санкт-Петербурга и Лен.Области. Качественный, без ошибок с разбивкой на подзаголовки (я скажу какие). Я даю название, и вы делаете текст. Исходников различных куча, всё крайне подробно ...Копирайтинг20 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Ищу копирайтера по велотематике. Задачи: - написание статей по использованию, ремонту и обслуживанию велосипеда - написание статей по велопутешествиям и т.д. ...Копирайтинг29 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Нужно придумать 30 тестов по предмету "дизайн интерьера". Главный критерий - простота, без заумных терминов, архитектурных, строительных и тп! Уникальность - не обязательна, можно и с интернета, но все должно слышаться просто и ...Закрыт10 лет назад
Требуется написание статей на ресурс. Рерайт статей. Уникальность >90% Тематика – различные гаджеты, компьютерная техника, смартфоны и т.д.Копирайтинг30 заявокЗакрыт10 лет назад
- $200
Требуется написание статей на авторемонтную тематику. Автор должен иметь опыт подобной работы и хорошо понимать предмет. Тексты будут заказываться под ключевые слова или на профильные темы. Необходимо по 1-2 статье в день. В ...Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад