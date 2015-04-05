Копирайтинг для кредитного кооператива

  1. Биржа фриланса
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Закрыт14 заявок211 просмотров

Требуется написание текстов для сайта кредитного кооператива, обязательно с привязкой к локальной местности, чтобы это было интересно и живо. Подробности в скайпе.

10 лет назад
Chieftec
Кирилл 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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