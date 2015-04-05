Нужны отзывы на Торг

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт23 заявки262 просмотра

Нужны отзывы , которые смогут пройти модерацию.

Есть большая нехватка отзывов о проекте. Готовы платить за отзыв 300 р, если его опубликуют и он провесить 1 день.

10 лет назад
toplombard
Владимир 
48 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров