Необходимо составление описаний и названий для андроид приложений, такого плана: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.krasotastrashnajasila https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vetrochot.golyefakty От 600 до 1000 символов без пробелов = 40 рублей. Не обазятельно делать 100% копирайт, можно и ...
Сделать рерайт + добавить копирайт - по 100 объектам недвижимости
Есть информация по объектам недвижимости.
Необходимо сделать по ней рерайт + добавить копирайт (200-400 знаков "воды", те такого плана "вилла сделана в современной стиле, оборудована необходимой техникой и тд. в таком духе).
Пример страницы для рерайта + копирайта - http://muyas.com/for-rent/kemer/pool-residences/no-191/
Важно - на выходе должен получиться текст с мин 90% уникальностью
Прошу при подаче заявок указывать стоимость за 1 подобный объект и сроки сколько можете гарантировать в неделю. Супер спешки нет.
Без указания сроков и точной цены заявки рассматриваться не будут
Спасибо всем за участие и понимание
Заявки фрилансеров
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