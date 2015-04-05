Сделать рерайт + добавить копирайт - по 100 объектам недвижимости

Есть информация по объектам недвижимости.

Необходимо сделать по ней рерайт + добавить копирайт (200-400 знаков "воды", те такого плана "вилла сделана в современной стиле, оборудована необходимой техникой и тд. в таком духе).

Пример страницы для рерайта + копирайта - http://muyas.com/for-rent/kemer/pool-residences/no-191/

Важно - на выходе должен получиться текст с мин 90% уникальностью

Прошу при подаче заявок указывать стоимость за 1 подобный объект и сроки сколько можете гарантировать в неделю. Супер спешки нет.

Без указания сроков и точной цены заявки рассматриваться не будут

Спасибо всем за участие и понимание