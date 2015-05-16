Написание отзывов, 140 штук

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Завершен14 заявок321 просмотр

Пример отзывов смотрите здесь

https://docs.google.com/document/d/1h9DTRaZ5o9Ct7Gh4H6ioMRXMrVm0Mh1KdE0Rbr647UE/edit?usp=sharing

Нужно таких же 140 штук, заточенные под разные города, например, "обучался на курсах SEO в Полтаве, теперь имею хорошую посещаемость в своем Интернет-магазине"

Бюджет 350 грн.

10 лет назад
andrush
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад
$20
2 дня
Олег отлично справился с работой! Рекомендую!
Было приятно работать с Дмитрием! Рекомендую к сотрудничеству!)

Заявки фрилансеров

Punchi
Олег 
34 года
11 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
10 лет назад

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