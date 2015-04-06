Требуется написание 11 книг по этапам международной грузоперевозки

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт5 заявок200 просмотров

Добрый день!

Мне нужен автор для написания 11 книг, по этапам международной перевозки.Одна книга, один этап. Каждая книга 12-14 листов формата А4.

Образец 1-го этапа во вложении(формат WORD). Над ним тоже нужно ещё поработать.

А так же PDF файлы которые нужно преобразовать в небольшие книги.

10 лет назад
BORGER
Игорь 
38 лет
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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