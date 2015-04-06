Требуется написание 11 книг по этапам международной грузоперевозки

Добрый день!

Мне нужен автор для написания 11 книг, по этапам международной перевозки.Одна книга, один этап. Каждая книга 12-14 листов формата А4.

Образец 1-го этапа во вложении(формат WORD). Над ним тоже нужно ещё поработать.

А так же PDF файлы которые нужно преобразовать в небольшие книги.